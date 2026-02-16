Bal Trad’ Diou
Bal Trad’ Diou dimanche 29 mars 2026.
Bal Trad’
Salle de spectacle Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
2 groupes de grande qualité La Sialyre (Haute Loire) et Trio Loubelya (Toulouse).
.
Salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 36 73 91 mjlarue@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 top-quality bands: La Sialyre (Haute Loire) and Trio Loubelya (Toulouse).
L’événement Bal Trad’ Diou a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire