Bal Trad’ Diou

Bal Trad’

Salle de spectacle Diou Allier

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

2 groupes de grande qualité La Sialyre (Haute Loire) et Trio Loubelya (Toulouse).

Salle de spectacle Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 36 73 91 mjlarue@orange.fr

English :

2 top-quality bands: La Sialyre (Haute Loire) and Trio Loubelya (Toulouse).

