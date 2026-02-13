Bal Trad du jeudi à Cazères précédé d’un repas, Salle des Fêtes Michel Bon, Cazères (31), Cazères

Bal Trad du jeudi à Cazères précédé d’un repas Jeudi 19 février, 19h30 Salle des Fêtes Michel Bon, Cazères (31) Haute-Garonne

8 ou 5 €

Début : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00

L’association Irlandoc de Cazères organise des bals trad certains jeudi soir et des journées événements à thème (occitanie ou irlande)

Les bals se déroulent le jeudi soir, c’est à dire le jour des ateliers de danse et musique trad occitan de l’association

A partir de 19 h30 : Ouverture de la buve…

Salle des Fêtes Michel Bon, Cazères (31) Rue des Capucins, 31220 Cazères, France

avec cappelats baltrad balfolk