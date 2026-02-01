Bal Trad du Secours Populaire à Figeac

Que vous soyez expert en farandole, ou juste enthousiaste à l'idée de passer de bons moments en musique, laissez-vous emporter par l’énergie bienveillante du bal trad’ !

Venez faire la fête avec nous dans la simplicité et la bienveillance, nous partagerons un

moment local et convivial, ouvert à toutes et tous.

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 51 43 figeac@spf46.org

English :

Whether you're a farandole expert, or just enthusiastic about having a good time with music, let yourself be carried away by the benevolent energy of the bal trad!

Come celebrate with us in simplicity and benevolence, we will share a

local and convivial moment, open to all.

L’événement Bal Trad du Secours Populaire à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Figeac