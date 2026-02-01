Bal Trad du Secours Populaire à Figeac Figeac
Bal Trad du Secours Populaire à Figeac Figeac dimanche 15 février 2026.
Bal Trad du Secours Populaire à Figeac
salle balène Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Que vous soyez expert en farandole, ou juste enthousiaste à l'idée de passer de bons moments en musique, laissez-vous emporter par l’énergie bienveillante du bal trad’ !
Venez faire la fête avec nous dans la simplicité et la bienveillance, nous partagerons un
moment local et convivial, ouvert à toutes et tous.
salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 51 43 figeac@spf46.org
English :
Whether you're a farandole expert, or just enthusiastic about having a good time with music, let yourself be carried away by the benevolent energy of the bal trad!
Come celebrate with us in simplicity and benevolence, we will share a
local and convivial moment, open to all.
