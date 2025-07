Bal Trad Duo folk irlandais Rue Georges Bizet Blanzy

Bal Trad Duo folk irlandais

Lindalë c’est la rencontre de Clémence Chatain (violon, flûte traversière, chant) et de Gaspard Bazin (guitare, chant, stompbox), autour d’une passion commune pour les airs traditionnels irlandais et les chansons folks américaines. Ballades, chansons, jigs et reels enflammés constituent leur répertoire pour des soirées festives et chaleureuses !

Ils proposent également aujourd’hui des airs à danser, entre scottish, bourrée, valse, mazurka, etc.. pour le plus grand plaisir de vos parquets !

Pour un moment convivial, vous pouvez apporter un repas à partager ! .

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

