Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 18 avril 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Bal Trad et atelier de danse
Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Bal Trad proposé par Melting Potes Trad
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Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 89 19 18 melting.potes.trad@gmail.com
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English : Trad ball and dance workshop
Trad ball proposed by Melting Potes Trad
L’événement Bal Trad et atelier de danse Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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