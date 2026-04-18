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Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 18 avril 2026.

Lieu : Marennes

Adresse : Centre d'Animations et de Loisirs

Ville : 17320 Marennes-Hiers-Brouage

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 12 12 12

Marennes-Hiers-Brouage

Bal Trad et atelier de danse

Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Bal Trad proposé par Melting Potes Trad
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Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 89 19 18  melting.potes.trad@gmail.com

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English : Trad ball and dance workshop

Trad ball proposed by Melting Potes Trad

L’événement Bal Trad et atelier de danse Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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