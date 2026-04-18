Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Bal Trad et atelier de danse

Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Bal Trad proposé par Melting Potes Trad

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Marennes Centre d’Animations et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 89 19 18 melting.potes.trad@gmail.com

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English : Trad ball and dance workshop

Trad ball proposed by Melting Potes Trad

L’événement Bal Trad et atelier de danse Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes