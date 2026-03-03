Bal trad et contemporain CCM Jean Le Bail Limoges

Bal trad et contemporain CCM Jean Le Bail Limoges samedi 28 mars 2026.

CCM Jean Le Bail 9 Rue Jean le Bail Limoges Haute-Vienne

Les groupes Vanille & Chocolat (accordéon, bandonéon, accordina, percussions, voix) et Gratte et Boutons (musiques du Limousin, d’Irlande et des pays de l’Est) proposent un bal trad et contemporain . Vous pourrez apprécier les sonorités entraînantes et profiter d’une petite restauration et de boissons.

CCM Jean Le Bail 9 Rue Jean le Bail Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 03 85 21 

