Bal trad et contemporain CCM Jean Le Bail Limoges
Bal trad et contemporain CCM Jean Le Bail Limoges samedi 28 mars 2026.
Bal trad et contemporain
CCM Jean Le Bail 9 Rue Jean le Bail Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les groupes Vanille & Chocolat (accordéon, bandonéon, accordina, percussions, voix) et Gratte et Boutons (musiques du Limousin, d’Irlande et des pays de l’Est) proposent un bal trad et contemporain . Vous pourrez apprécier les sonorités entraînantes et profiter d’une petite restauration et de boissons.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
CCM Jean Le Bail 9 Rue Jean le Bail Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 03 85 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal trad et contemporain
L’événement Bal trad et contemporain Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole