BAL TRAD ET INITIATION Cesseras

BAL TRAD ET INITIATION

2 Avenue de la Gare Cesseras Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

À Cesseras, Octopulse propose un atelier de danse accessible à toustes, suivi d’un repas partagé et d’un bal trad festif. Une soirée chaleureuse mêlant découverte, convivialité et musique vivante.

À Cesseras, la soirée s’annonce rythmée et conviviale avec Octopulse, qui ouvre la piste pour un bal trad plein d’énergie. Avant cela, un atelier de danse animé par Luc Brémaud invite à explorer la connexion, la musicalité et le plaisir de danser à deux ou en groupe, sans aucun prérequis. Après l’effort, place au partage autour d’un repas convivial chacun apporte un plat et sa vaisselle, tandis que les boissons sont proposées à la buvette du Foyer Rural. La soirée se poursuit avec le bal, où mazurka, chapelloise et danses collectives feront virevolter les danseurs, débutants comme habitués. Un rendez-vous chaleureux, ouvert à toutes et tous, pour découvrir ou redécouvrir l’ambiance festive des bals trad. .

2 Avenue de la Gare Cesseras 34210 Hérault Occitanie

In Cesseras, Octopulse offers a dance workshop open to all, followed by a shared meal and a festive trad dance. A warm evening of discovery, conviviality and lively music.

