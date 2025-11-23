Bal Trad’ Salle Tibord du Chalard Felletin
Bal Trad’
Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Rencontre Musiciens Danseurs
16h Initiation aux Danses Trad’
17h Goûter partagé (apportez ce que vous voulez et vos couverts)
18h Bal Trad’ sous forme de scène ouverte puis bœuf
Organisé par Trad Fuse .
Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 99 60 tradfuse@gmail.com
