Bal Trad’ Salle Tibord du Chalard Felletin

Bal Trad’ Salle Tibord du Chalard Felletin dimanche 23 novembre 2025.

Bal Trad’

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Rencontre Musiciens Danseurs

16h Initiation aux Danses Trad’

17h Goûter partagé (apportez ce que vous voulez et vos couverts)

18h Bal Trad’ sous forme de scène ouverte puis bœuf

Organisé par Trad Fuse .

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 99 60 tradfuse@gmail.com

English : Bal Trad’

German : Bal Trad’

Italiano :

Espanol : Bal Trad’

L’événement Bal Trad’ Felletin a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Aubusson-Felletin