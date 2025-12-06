Bal trad Salle des fêtes de FÉNERY Fénery

Bal trad

Salle des fêtes de FÉNERY 2 Allée du Château Fénery Deux-Sèvres

Bal trad avec le groupe Oyun Quartet, musique et danse du Poitou.

En première partie, nous vous invitons à vous embraser sur un répertoire interprété par les élèves du département traditionnel, de l’École de musique. En partenariat avec l’association Les Champs Bruissent.

Proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .

