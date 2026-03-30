Bal Trad Festival des terres solidaires

Esplanade du Bastion Lectoure Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, un Bal Trad est organisé sur l’esplanade du Bastion. Prix libre. Buvette et restauration sur place.

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Esplanade du Bastion Lectoure 32700 Gers Occitanie

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English :

As part of the Festival des terres solidaires, la terre, notre lien, notre avenir, a Bal Trad is organized on the Bastion esplanade. Free admission. Refreshments and catering on site.

L’événement Bal Trad Festival des terres solidaires Lectoure a été mis à jour le 2026-03-28 par Gers Armagnac