Bal trad’ Gergy
Bal trad’ Gergy samedi 8 novembre 2025.
5 place Paul Chateau Gergy Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Les écojardins du verger organisent un bal trad’, animé par bal à trois .
Initiation à 20h et soirée à partir de 21h ! Buvette et petite restauration sur place. .
5 place Paul Chateau Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecojardindegergy@gmail.com
English : Bal trad’
German : Bal trad’
