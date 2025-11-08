Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal trad’ Gergy samedi 8 novembre 2025.

5 place Paul Chateau Gergy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08
Les écojardins du verger organisent un bal trad’, animé par bal à trois .
Initiation à 20h et soirée à partir de 21h ! Buvette et petite restauration sur place.   .

5 place Paul Chateau Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   ecojardindegergy@gmail.com

