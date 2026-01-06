Bal trad Gigouzac
Gigouzac Lot
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-20
Bal/atelier trad avec le duo Lo Garric
Gigouzac 46150 Lot Occitanie dansetradcatus@orange.fr
English :
Trad dance/workshop with the Lo Garric duo
