Bal Trad Salle des fêtes Huriel

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04

2025-10-04

BAL TRAD à HURIEL

Venez danser et partager un moment festif autour des musiques traditionnelles avec
✨ Les Bitous
✨ Trad’Malou
✨ Divertimen-Trad
Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 27 60  emaph.huriel@gmail.com

English :

BAL TRAD in HURIEL

Come dance and share a festive moment around traditional music with
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad

German :

BAL TRAD in HURIEL

Tanzen Sie und teilen Sie einen festlichen Moment rund um traditionelle Musik mit
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad

Italiano :

TRAD BAL a HURIEL

Venite a ballare e a condividere un momento di festa all’insegna della musica tradizionale con
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad

Espanol :

TRAD BAL en HURIEL

Ven a bailar y compartir un momento festivo de música tradicional con
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad

