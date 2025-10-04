Bal Trad Salle des fêtes Huriel

Bal Trad Salle des fêtes Huriel samedi 4 octobre 2025.

Bal Trad

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

BAL TRAD à HURIEL



Venez danser et partager un moment festif autour des musiques traditionnelles avec

✨ Les Bitous

✨ Trad’Malou

✨ Divertimen-Trad

.

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 27 60 emaph.huriel@gmail.com

English :

BAL TRAD in HURIEL



Come dance and share a festive moment around traditional music with

? Les Bitous

? Trad?Malou

? Divertimen-Trad

German :

BAL TRAD in HURIEL



Tanzen Sie und teilen Sie einen festlichen Moment rund um traditionelle Musik mit

? Les Bitous

? Trad?Malou

? Divertimen-Trad

Italiano :

TRAD BAL a HURIEL



Venite a ballare e a condividere un momento di festa all’insegna della musica tradizionale con

? Les Bitous

? Trad?Malou

? Divertimen-Trad

Espanol :

TRAD BAL en HURIEL



Ven a bailar y compartir un momento festivo de música tradicional con

? Les Bitous

? Trad?Malou

? Divertimen-Trad

L’événement Bal Trad Huriel a été mis à jour le 2025-09-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ