Bal Trad Salle des fêtes Huriel

Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
BAL TRAD à HURIEL
Venez danser et partager un moment festif autour des musiques traditionnelles avec
✨ Les Bitous
✨ Trad’Malou
✨ Divertimen-Trad
Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 27 60 emaph.huriel@gmail.com
English :
BAL TRAD in HURIEL
Come dance and share a festive moment around traditional music with
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad
German :
BAL TRAD in HURIEL
Tanzen Sie und teilen Sie einen festlichen Moment rund um traditionelle Musik mit
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad
Italiano :
TRAD BAL a HURIEL
Venite a ballare e a condividere un momento di festa all’insegna della musica tradizionale con
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad
Espanol :
TRAD BAL en HURIEL
Ven a bailar y compartir un momento festivo de música tradicional con
? Les Bitous
? Trad?Malou
? Divertimen-Trad
