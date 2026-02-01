BAL TRAD route de lyon La Roche-en-Brenil
BAL TRAD route de lyon La Roche-en-Brenil vendredi 27 février 2026.
BAL TRAD
route de lyon SALLE DES FËTES La Roche-en-Brenil Côte-d’Or
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-28 02:00:00
2026-02-27
BAL TRAD pour guincher et écouter, animé par 2 groupes COLLECTION MORVAN et MENN’TRE, buvette et restauration sur place .
route de lyon SALLE DES FËTES La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 99 61 19 contact@assohoteldelagare.fr
