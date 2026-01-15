Bal Trad’ Le Pescher
Bal Trad’ Le Pescher samedi 7 mars 2026.
Bal Trad’
Le Pescher Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Bal Trad’ animé par le groupe de musique Zic-Zad et organisé par le groupe de Brive d’Amnesty International dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes
Initiation à 20h
Boissons et pâtisseries
Entrée au chapeau .
Le Pescher 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 70 01 89
