Bal Trad Salle polyvalente St Aubin Château Neuf Le Val d’Ocre samedi 24 janvier 2026.
Salle polyvalente St Aubin Château Neuf 10 Grande Rue Le Val d’Ocre Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 23:00:00
2026-01-24
Les élèves des ateliers Accordéons Diatoniques et Cornemuses jouent en ouverture de bal.
Les groupes Qui l’Eût Cru et Parissi s’associent pour jouer ensemble pour le bal. .
Salle polyvalente St Aubin Château Neuf 10 Grande Rue Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06 collectifmusiquesetdanses@gmail.com
