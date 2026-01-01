Bal Trad Salle polyvalente St Aubin Château Neuf Le Val d’Ocre

Bal Trad

Salle polyvalente St Aubin Château Neuf 10 Grande Rue Le Val d'Ocre Yonne

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

Les élèves des ateliers Accordéons Diatoniques et Cornemuses jouent en ouverture de bal.

Les groupes Qui l’Eût Cru et Parissi s’associent pour jouer ensemble pour le bal. .

Salle polyvalente St Aubin Château Neuf 10 Grande Rue Le Val d'Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06 collectifmusiquesetdanses@gmail.com

