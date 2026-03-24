Bal Trad Le Vignau
Bal Trad Le Vignau samedi 28 mars 2026.
Bal Trad
Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Samedi 28 mars 2026
Bal trad gascon avec nous !
Venez danser et vous amuser au rythme des airs traditionnels. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 69 03
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English : Bal Trad
L’événement Bal Trad Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grenade
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