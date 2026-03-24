Bal Trad

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars 2026

Bal trad gascon avec nous !

Venez danser et vous amuser au rythme des airs traditionnels. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 69 03

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English : Bal Trad

L’événement Bal Trad Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grenade