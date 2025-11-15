Bal trad L’Envolée Maison du Peuple Rambervillers

Bal trad L’Envolée

Maison du Peuple 2 Pl. Emile Drouel Rambervillers Vosges

Samedi 2025-11-15 18:00:00

2025-11-16 01:00:00

2025-11-15

Atelier initiation danses collectives 18h00 19h30

Repas Partagé 19h30 20h30

Bar à jus bio et local servis dans des éco-cups…(Enerjus Anglemont)

Malgré notre grand enthousiasme à vous partager la superbe et dansante musique de l’Envolée, les TradeureurEUSEs ne feront jamais une aussi juste présentation que l’envolée qu’elle même

Nous pourrions simplement ajouter que pour un tel bijoux musical, nous ne pouvions pas faire moins qu’accueillir ces 5 musiciennes dans un écrin à la hauteur de la beauté et l’originalité de leurs compositions le magnifique parquet de notre Maison du Peuple fera assurément le bonheur des danseurEUSes (et de leurs genoux ! ) et son balcon ancestral permettra que les oreilles attentives d’un public bien assis se régalent des notes offertes, confortablement..

Nous sommes enchantées, joyeuses et fières d’organiser ce bal folk à Rambervillers, qui met gracieusement à notre disposition ce beau bâtiment chargé d’histoire.Tout public

English :

Introductory group dance workshop: 6:00 pm 7:30 pm

Shared meal: 7:30 pm 8:30 pm

Organic and local juice bar served in eco-cups…(Enerjus Anglemont)

Despite our great enthusiasm for sharing the superb, danceable music of l’Envolée with you, TradeureurEUSEs can never present l’envolée as accurately as it presents itself:

We might simply add that for such a musical jewel, we couldn’t do less than welcome these 5 musicians in a setting worthy of the beauty and originality of their compositions: the magnificent parquet floor of our Maison du Peuple will certainly delight the dancers (and their knees! ) and its ancestral balcony will allow the attentive ears of a well-seated audience to feast on the notes offered, in comfort…

We’re delighted, happy and proud to be organizing this folk ball in Rambervillers, which is graciously putting this beautiful building steeped in history at our disposal.

German :

Workshop Einführung in Gruppentänze: 18.00 19.30 Uhr

Geteiltes Essen: 19:30 20:30 Uhr

Bio- und lokale Saftbar, die in Öko-Cups serviert wird…(Enerjus Anglemont)

Trotz unseres großen Enthusiasmus, die großartige und tanzbare Musik der Envolée mit Ihnen zu teilen, werden die TradeureEUSEs niemals eine so treffende Darstellung der Envolée wie sie selbst geben:

Wir könnten einfach hinzufügen, dass wir für ein solches musikalisches Schmuckstück nicht weniger tun konnten, als diese fünf Musikerinnen in einer Umgebung zu empfangen, die der Schönheit und Originalität ihrer Kompositionen gerecht wird: Der wunderschöne Parkettboden unseres Maison du Peuple wird die Tänzerinnen und Tänzer (und ihre Knie!:) sicherlich glücklich machen, und sein uralter Balkon wird es den aufmerksamen Ohren eines gut sitzenden Publikums ermöglichen, sich an den angebotenen Noten zu erfreuen.

Wir sind begeistert, glücklich und stolz darauf, diesen Bal Folk in Rambervillers zu organisieren, das uns dieses schöne, geschichtsträchtige Gebäude freundlicherweise zur Verfügung stellt.

Italiano :

Laboratorio introduttivo di danza di gruppo: 18.00 19.30

Pasto condiviso: 19.30 20.30

Bar di succhi di frutta biologici e locali serviti in eco-tazze…(Enerjus Anglemont)

Nonostante il nostro grande entusiasmo nel condividere con voi la superba e ballabile musica dell’Envolée, i TradeureurEUSE non potranno mai presentare l’Envolée in modo così accurato:

Potremmo semplicemente aggiungere che, per un tale gioiello musicale, non potevamo fare altro che accogliere questi 5 musicisti in una cornice degna della bellezza e dell’originalità delle loro composizioni: il magnifico parquet della nostra Maison du Peuple farà certamente la gioia dei ballerini (e delle loro ginocchia! ) e il suo balcone ancestrale permetterà alle orecchie attente di un pubblico ben seduto di deliziarsi delle note proposte, comodamente…

Siamo felici, contenti e orgogliosi di organizzare questo ballo popolare a Rambervillers, che ci mette gentilmente a disposizione questo bellissimo edificio ricco di storia.

Espanol :

Taller de iniciación a la danza en grupo: 18:00 19:30

Comida compartida: 19h30 20h30

Barra de zumos ecológicos y locales servidos en vasos ecológicos…(Enerjus Anglemont)

A pesar de nuestro gran entusiasmo por compartir con ustedes la magnífica y bailable música de la Envolée, los TradeureurEUSE nunca podremos presentar la Envolée con la misma exactitud que ella misma:

Sólo nos queda añadir que, para semejante joya musical, no podíamos menos que acoger a estos 5 músicos en un marco digno de la belleza y originalidad de sus composiciones: el magnífico parqué de nuestra Maison du Peuple hará sin duda las delicias de los bailarines (¡y de sus rodillas! ) y su ancestral balcón permitirá a los atentos oídos de un público bien sentado deleitarse con las notas ofrecidas, cómodamente…

Estamos encantados, felices y orgullosos de organizar este baile folclórico en Rambervillers, que amablemente pone a nuestra disposición este bello edificio cargado de historia.

