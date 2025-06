Bal trad Espace Animation Les Houches 24 juin 2025 19:30

Haute-Savoie

Bal trad Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 19:30:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Concert et bal trad par l’atelier de musiques traditionnelles.

Les classe de flûte irlandaise, accordéon diatonique et violons vous invitent à venir les écouter.

Et vous pourrez également danser !

Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 09 secretariat-musique@ccvcmb.fr

English :

Concert and trad dance by the traditional music workshop.

The Irish flute, diatonic accordion and fiddle classes invite you to come and listen.

And you can dance too!

German :

Konzert und Trad-Ball des Workshops für traditionelle Musik.

Die Klassen für irische Flöte, diatonisches Akkordeon und Violinen laden Sie ein, ihnen zuzuhören.

Und tanzen können Sie auch!

Italiano :

Concerto e danza tradizionale a cura del laboratorio di musica tradizionale.

Le classi di flauto irlandese, fisarmonica diatonica e violino vi invitano a venire ad ascoltarli.

E potrete anche ballare!

Espanol :

Concierto y baile tradicional a cargo del taller de música tradicional.

Las clases de flauta irlandesa, acordeón diatónico y violín te invitan a venir a escucharles.

¡Y también puedes bailar!

