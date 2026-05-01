BAL TRAD’ LLO Llo
BAL TRAD’ LLO Llo samedi 30 mai 2026.
Llo
BAL TRAD’ LLO
Llo Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Bal Trad’ avec le groupe Bal Perdu Entrée gratuite Repas partagé à partir de 19h30.
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Llo 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 70 00
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English :
Bal Trad’ with the group Bal Perdu Free entry Shared meal from 7.30pm.
L’événement BAL TRAD’ LLO Llo a été mis à jour le 2026-05-18 par OTC PYRENEES CERDAGNE