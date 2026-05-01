Llo

BAL TRAD’ LLO

Llo Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Bal Trad’ avec le groupe Bal Perdu Entrée gratuite Repas partagé à partir de 19h30.

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Llo 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 70 00

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English :

Bal Trad’ with the group Bal Perdu Free entry Shared meal from 7.30pm.

L’événement BAL TRAD’ LLO Llo a été mis à jour le 2026-05-18 par OTC PYRENEES CERDAGNE