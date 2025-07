Bal trad Atelier Villa Louise Marciac

Bal trad Atelier Villa Louise Marciac jeudi 31 juillet 2025.

Bal trad

Atelier Villa Louise 20 Route de Mirande Marciac Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 19:30:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Bal trad & banya à la Villa Louise !

Rendez-vous dès 19h30 pour une soirée de danse vivante et de chaleur partagée.

Au programme :

20h 21h initiation aux danses traditionnelles

21h15 Dus au Casau , trio trad-electro brut et généreux

23h MC KER-6 ️, folk électro à la sauce libre et dansante.

Une banya (sauna russe) sera allumée toute la soirée pour se délasser entre deux bourrées.

Ouvert à toutes et tous, que vous veniez pour danser ou simplement profiter.

En savoir + la Villa Louise

« Penser et réaliser des projets dans les domaines de la culture, de l’aménagement d’espace, des arts visuels, du social et de l’environnement à partir d’initiatives individuelles ou collectives. »

.

Atelier Villa Louise 20 Route de Mirande Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 58 65 33 ateliersvillalouise@gmail.com

English :

Bal trad & banya at Villa Louise!

Join us from 7:30pm for an evening of lively dancing and shared warmth.

On the program:

8pm 9pm: introduction to traditional dances

9:15pm: Dus au Casau, a raw and generous trad-electro trio

11pm: MC KER-6? electro folk with a free, danceable twist.

A banya (Russian sauna) ? will be lit all evening to relax between two bourrées.

Open to all, whether you’ve come to dance or just to enjoy.

Find out more: Villa Louise

« Thinking and realizing cultural, spatial, visual arts, social and environmental projects based on individual or collective initiatives. »

German :

Bal trad & banya in der Villa Louise!

Treffen Sie sich ab 19:30 Uhr zu einem Abend voller lebendiger Tänze und geteilter Wärme.

Auf dem Programm stehen :

20.00 21.00 Uhr: Einführung in die traditionellen Tänze

21.15 Uhr: Dus au Casau?, rohes und großzügiges Trad-Electro-Trio

23 Uhr: MC KER-6??, Elektro-Folk mit freier und tanzbarer Soße.

Eine Banja (russische Sauna)? wird den ganzen Abend über angezündet, um sich zwischen zwei Bourrées zu entspannen.

Offen für alle, egal ob Sie zum Tanzen oder einfach nur zum Genießen kommen.

Weitere Informationen: Die Villa Louise

« Projekte in den Bereichen Kultur, Raumplanung, bildende Kunst, Soziales und Umwelt auf der Grundlage individueller oder kollektiver Initiativen denken und umsetzen. »

Italiano :

Bal trad & banya a Villa Louise!

Unitevi a noi dalle 19.30 per una serata di danze vivaci e calore condiviso.

In programma:

ore 20.00-9.00: introduzione alle danze tradizionali

ore 21.15: Dus au Casau, un trio trad-electro crudo e generoso

ore 23.00: MC KER-6 ? Elettro folk con un tocco libero e ballabile.

Una banya (sauna russa) sarà accesa tutta la sera per rilassarsi tra due bourrées.

Aperto a tutti, che siate venuti per ballare o semplicemente per divertirvi.

Per saperne di più: Villa Louise

« La missione di Villa Louise è quella di sviluppare e realizzare progetti culturali, spaziali, di arti visive, sociali e ambientali basati su iniziative individuali o collettive

Espanol :

¡Bal trad & banya en Villa Louise!

Únete a nosotros a partir de las 19:30 para una noche de baile animado y calor compartido.

En el programa:

20:00-21:00: iniciación a los bailes tradicionales

21.15 h: Dus au Casau, un trío de trad-electro crudo y generoso

23.00 h: MC KER-6 ? electro folk con un toque libre y bailable.

Una banya (sauna rusa) estará encendida toda la noche para relajarse entre dos bourrées.

Abierto a todos, tanto si se viene a bailar como a disfrutar.

Más información: Villa Louise

« La misión de Villa Louise es desarrollar y poner en marcha proyectos culturales, espaciales, de artes visuales, sociales y medioambientales basados en iniciativas individuales o colectivas

L’événement Bal trad Marciac a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65