Bal trad Atelier Villa Louise Marciac

Marciac

Bal trad

Atelier Villa Louise 20 Route de Mirande Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Stage de chants traditionnels occitans avec Julie Rousseau & Claire Lenoël (sur réservation!) 13h à 15h

Transmission de quelques chants en occitan, polyphonies simples et chants à danser.

Dans ce stage de répertoire, nous chanterons, nous essayerons de travailler sur le timbre, le son collectif et les appuis et temps forts dans le chant à danser. Nous aborderons aussi la bonne prononciation des différents dialectes occitans.Tous niveaux bienvenus.

Durée: 2h

Tarif: 10€ stage seul 15€ pour le stage + l’entrée aux bals de la soirée

Ouverture du lieu 18h

Initiation aux danses traditionnelles -19h

Bal avec Coquelicot de Fogo 20h

Coquelicot de Fogo, phoenix féminin à trois têtes, doit son nom à la plante qui surgit dans les flammes. Les pieds nus ancrés dans cette terre incandes- cente, les Coquelicot donnent à goûter leur musique pimentée et fleurie aux parfums cosmopolites. Avec leurs percussions, elles convient les épidermes à un peau à peau pétillant. Soutenus par le souffle satiné de leurs instruments mélodiques, leurs grains de voix s’égrainentjusqu’à graver les pores des corps et des cceurs. Enveloppement immédiat par cette ouate musicale que les Co- quelicot chérissent lorsqu’elles l’ensauvagent.

Dans leur univers créatif, les louves groovent !

Soizo Morel Voix, cavaco, banjo, pandeiro, guiro, triangle

Sarah Zaphé Voix, bombo, quinton, stompbox

Audrey Peral * Voix, accordéon, maracas, triangle

Bal avec cau bell 22h

bal trad-électro occitan

A partir de chants puisés dans le répertoire occitan, cau bell mêle le chant et les

instruments électroniques. Les voix s’assemblent aux timbres des synthétiseurs dans une

musique aérienne, poétique et cadencée.

Entre trad, électro et pop, cau bell vous emmène pour un bal organique et saisissant,

offrant une musique traditionnelle en mouvement, expérimentale et jamais figée.

Julie Rousseau voix, machines

Claire Lenoël voix, flûte traversière, machines

Tarif d’entrée pour les bals: 10€ en prévente 12€ sur place gratuit pour les moins de 16 ans

Bal prévu en extérieur dans la cour des Ateliers Villa Louise*.

*En cas de pluie, l’événement se déroulera sous les ombrières à côté du stade de rugby/boulodrome de Marciac.

Restauration faite maison (végétarienne, locale & bio) et buvette assurée par les bénévoles des associations de La Peñac et de Villa Louise

.

Atelier Villa Louise 20 Route de Mirande Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 58 65 33 ateliersvillalouise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Occitan singing workshop with Julie Rousseau & Claire Lenoël (booking required!) 1pm to 3pm

Transmission of a few Occitan songs, simple polyphonies and dance songs.

In this repertory workshop, we’ll sing and try to work on timbre, collective sound, support and highlights in the dance song. All levels welcome.

Duration: 2 hours

Price: 10? for the workshop only 15? for the workshop + admission to the evening balls

Venue opening 18h

Introduction to traditional dances -7pm

Ball with Coquelicot de Fogo 8pm

Coquelicot de Fogo, the three-headed female phoenix, owes its name to the plant that emerges from the flames. With their bare feet firmly planted in this incandescent earth, the Coquelicot family offer a taste of their spicy, flowery, cosmopolitan-scented music. With their percussion, they invite epidermis to sparkling skin-to-skin contact. Supported by the satiny breath of their melodic instruments, the grains of their voices graze the pores of bodies and hearts. Immediately enveloped by the musical absorbent cotton that the Co- quelicot cherish when they put it to good use.

In their creative universe, the wolves groove!

Soizo Morel Vocals, cavaco, banjo, pandeiro, guiro, triangle

Sarah Zaphé Vocals, bombo, quinton, stompbox

Audrey Peral * ? Vocals, accordion, maracas, triangle

Ball with cau bell 10pm

occitan trad-electro ball

Using songs from the Occitan repertoire, cau bell blends vocals with

electronic instruments. Voices blend with the timbres of synthesizers to create an ethereal

poetic and rhythmic music.

Somewhere between trad, electro and pop, cau bell takes you on a gripping, organic journey,

traditional music in motion, experimental and never static.

Julie Rousseau: vocals, machines

Claire Lenoël: vocals, transverse flute, machines

Ball admission: 10? in advance 12? on site free for children under 16

Outdoor ball in the courtyard of the Ateliers Villa Louise*.

*In case of rain, the event will take place under the shade next to the Marciac rugby stadium/boulodrome.

Home-made catering (vegetarian, local & organic) and refreshments provided by volunteers from La Peñac and Villa Louise associations

L’événement Bal trad Marciac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65