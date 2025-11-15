Bal trad Montregard
Bal trad Montregard samedi 15 novembre 2025.
Bal trad
salle multi-activités Montregard Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
14h30 stage de danse sur inscription 15€-TR 12€
20h30 bal trad avec le groupe Krinkrin
salle multi-activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
2:30pm dance workshop (registration required) 15?-TR 12?
8:30pm trad dance with the Krinkrin group
German :
14.30 Uhr Tanzkurs mit Anmeldung 15?-TR 12?
20.30 Uhr Trad-Ball mit der Gruppe Krinkrin
Italiano :
14.30 laboratorio di danza (iscrizione obbligatoria) 15?-TR 12?
20.30 danza tradizionale con il gruppo Krinkrin
Espanol :
14.30 h Taller de danza (inscripción obligatoria) 15.00 h -TR 12.00 h
20.30 h Danza tradicional con el grupo Krinkrin
L’événement Bal trad Montregard a été mis à jour le 2025-10-14 par Haut Pays du Velay Tourisme