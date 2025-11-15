Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal trad Montregard

Bal trad Montregard samedi 15 novembre 2025.

Bal trad

salle multi-activités Montregard Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

14h30 stage de danse sur inscription 15€-TR 12€
20h30 bal trad avec le groupe Krinkrin
salle multi-activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

2:30pm dance workshop (registration required) 15?-TR 12?
8:30pm trad dance with the Krinkrin group

German :

14.30 Uhr Tanzkurs mit Anmeldung 15?-TR 12?
20.30 Uhr Trad-Ball mit der Gruppe Krinkrin

Italiano :

14.30 laboratorio di danza (iscrizione obbligatoria) 15?-TR 12?
20.30 danza tradizionale con il gruppo Krinkrin

Espanol :

14.30 h Taller de danza (inscripción obligatoria) 15.00 h -TR 12.00 h
20.30 h Danza tradicional con el grupo Krinkrin

L’événement Bal trad Montregard a été mis à jour le 2025-10-14 par Haut Pays du Velay Tourisme