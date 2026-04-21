Bal trad Navailles-Angos
Bal trad Navailles-Angos samedi 23 mai 2026.
Navailles-Angos
Bal trad
Espace Pierre Davezies Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Bal Trad animé par Papar’oc. .
Espace Pierre Davezies Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 83 85 cpe.navailles@gmail.com
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English : Bal trad
L’événement Bal trad Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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