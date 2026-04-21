Navailles-Angos

Bal trad

Espace Pierre Davezies Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Bal Trad animé par Papar’oc. .

Espace Pierre Davezies Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 83 85 cpe.navailles@gmail.com

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English : Bal trad

L’événement Bal trad Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran