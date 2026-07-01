Bal Trad Oc-Chaâbi, 4 chemin du palion, Saleich (31), Saleich

Informations pratiques

Bal Trad Oc-Chaâbi Jeudi 9 juillet, 20h30 4 chemin du palion, Saleich (31) Haute-Garonne

5€ ou plus suivant vos moyens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T02:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T02:00:00+02:00

L’ensemble Mosaïca explore depuis un quart de siècle les liens autant que les itinéraires des influences musicales qui ont traversé l’Occitanie

depuis les temps anciens du Maghrebet de la terre ibérique

des trois cultures,andalouse, séfarade et chrétienne.

A l’image du geste ancestral des s…

source: Bal Trad Oc-Chaâbi – AgendaTrad

4 chemin du palion, Saleich (31) 4 chemin du palion, 31260 Saleich, France Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad-oc-chaabi.wk9hnqr7 »}]

avec Mosaïca baltrad balfolk