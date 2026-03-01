Bal trad Osmets

Bal trad Osmets samedi 21 mars 2026.

Bal trad

OSMETS Osmets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Bal avec Ives Gras
Entrée 8€.
Buvette.
OSMETS Osmets 65350 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 43 66 07 

English :

Ball with Ives Gras
Admission 8?
Refreshment bar.

L’événement Bal trad Osmets a été mis à jour le 2026-03-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65