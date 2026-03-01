Bal trad Osmets
Bal trad Osmets samedi 21 mars 2026.
Bal trad
OSMETS Osmets Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Bal avec Ives Gras
Entrée 8€.
Buvette.
OSMETS Osmets 65350 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 43 66 07
English :
Ball with Ives Gras
Admission 8?
Refreshment bar.
