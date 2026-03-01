Bal trad

OSMETS Osmets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Bal avec Ives Gras

Entrée 8€.

Buvette.

OSMETS Osmets 65350 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Ball with Ives Gras

Admission 8?

Refreshment bar.

