Bal Trad par Dansar Amb Salle des fêtes Eynesse

Bal Trad par Dansar Amb

Salle des fêtes 10 route du canton Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’atelier de danses traditionnels Dansar Amb s’associe avec le comité du carnaval du pays foyen pour vous proposer une soirée de danses (polkas, mazurkas, bourrées..) animée par le groupe les Gars’ziers du Trad originaire de Badefois sur Dordogne.

En collaboration avec le Comité d’organisation du 14ème Carnaval en Pays Foyen.

Salle des fêtes d’Eynesse Parking route de Pessac-sur-Dordogne.

Buvette sur place.

Tout public. .

Salle des fêtes 10 route du canton Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 99 70 vincentbrivezac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Trad par Dansar Amb

L’événement Bal Trad par Dansar Amb Eynesse a été mis à jour le 2026-01-20 par OT du Pays Foyen