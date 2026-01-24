Bal Trad par Dansar Amb Salle des fêtes Eynesse
Bal Trad par Dansar Amb
Salle des fêtes 10 route du canton Eynesse Gironde
L’atelier de danses traditionnels Dansar Amb s’associe avec le comité du carnaval du pays foyen pour vous proposer une soirée de danses (polkas, mazurkas, bourrées..) animée par le groupe les Gars’ziers du Trad originaire de Badefois sur Dordogne.
En collaboration avec le Comité d’organisation du 14ème Carnaval en Pays Foyen.
Salle des fêtes d’Eynesse Parking route de Pessac-sur-Dordogne.
Buvette sur place.
Tout public. .
Salle des fêtes 10 route du canton Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 99 70 vincentbrivezac@orange.fr
