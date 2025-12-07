Bal Trad La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Bal Trad

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

On va tenter un truc un bal trad chaque mois, le 1er dimanche !

On commence ce 7 décembre, avec le groupe de musiciens qui a animé les boeufs trads en début d’année violon, vielle, guitare, flûte, cornemuse…

Déjà, les danseurs et danseuses se lançaient sur la piste, sauf qu’elle était en béton, que c’était tout petit, coincé entre les tables du restaurant. Un peu frustrant.

Là, on profite de la vaste salle de spectacle et de son magnifique parquet massif en châtaignier local.

On tente et on voit. C’est vous qui allez voter, avec vos pieds ;-) .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Bal Trad

We’re going to try something new: a trad dance every month, on the 1st Sunday!

We’re starting on December 7, with the same group of musicians who played at the boeufs trads earlier this year: fiddle, hurdy-gurdy, guitar, flute, bagpipes…

L’événement Bal Trad Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-12-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin