Bal trad Salle polyvalente Pontarion

Salle polyvalente Route de gueret Pontarion Creuse

Bal trad animé par la Tavernelle, en soutien à la boutique des idées. Venez danser ou écouter les musiques traditionnelles ( bourrée, scottish, mazurka, rondeaux…) au son des accordéons diatoniques, guitares vielle à roue . Entrée au chapeau, buvette

De 20h30 à minuit. .

Salle polyvalente Route de gueret Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 64 61

