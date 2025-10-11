Bal trad Salle polyvalente Pontarion
Bal trad Salle polyvalente Pontarion samedi 11 octobre 2025.
Bal trad
Salle polyvalente Route de gueret Pontarion Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Bal trad animé par la Tavernelle, en soutien à la boutique des idées. Venez danser ou écouter les musiques traditionnelles ( bourrée, scottish, mazurka, rondeaux…) au son des accordéons diatoniques, guitares vielle à roue . Entrée au chapeau, buvette
De 20h30 à minuit. .
Salle polyvalente Route de gueret Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 64 61
English : Bal trad
German : Bal trad
Italiano :
Espanol : Bal trad
L’événement Bal trad Pontarion a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Creuse Sud Ouest