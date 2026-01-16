Bal trad pour tous Verruyes

Bal trad pour tous

Salle du Prieuré St Martin Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Vous savez marcher, vous saurez danser ! Des danses simples aux pas les plus enjoués, les deux lurons du groupe CHALINE vous proposent de passer un bon moment de convivialité en pratiquant les danses du terroir poitevin et d’ailleurs, dans la simplicité et la bonne humeur sur des musiques actuelles d’inspiration traditionnelle. Soirée ouverte aux bons danseurs et aux débutants !

Gratuit pour les de 14 ans Sur place buvette et crêpes Organisé par le Comité des Fêtes de Verruyes, rdv à 20h30

Contact 06 33 86 39 65 .

Salle du Prieuré St Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 39 65

