Bal trad route de Limoise Pouzy-Mésangy

Bal trad

route de Limoise Salle des fêtes Pouzy-Mésangy Allier

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Un bal traditionnel festif et convivial animé par Les Lupauds des Traces. Musique live, danses partagées et ambiance chaleureuse au rendez-vous. Buvette et petite restauration sur place pour prolonger la soirée dans l’esprit des fêtes populaires.

route de Limoise Salle des fêtes Pouzy-Mésangy 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com

English :

A festive and convivial traditional ball hosted by Les Lupauds des Traces. Live music, shared dancing and a warm atmosphere. Refreshments and snacks on site to extend the evening in the spirit of popular festivals.

