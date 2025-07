Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’) Salle Tibord du Chalard Felletin

Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’) Salle Tibord du Chalard Felletin mercredi 16 juillet 2025.

Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’)

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Ce jour-là, le Fabuleux s’installe à l’espace Tibord du Chalard à Felletin pour une fin de journée en danse et musique avec la complicité de l’association Tradfuse.

17h30-19h Initiation aux Danses Trad’ Un moment pour apprendre ou pour réviser les danses qui seront proposées le soir même lors du bal. Atelier à prix libre. Réservation conseillée au 06 98 75 99 60

20h30 Bal Trad’

En première partie, le Duo Nomade nous ferons danser au son de leurs accordéons et pour poursuivre la soirée, nous accueillons le groupe Feuze.

Feuze est un quintet, un chœur instrumental drone et polyphonique au son actuel et au socle ancien. Feuze est une musique à danser battue par les vents du Massif Central, une folk progressive imprégnée d’airs traditionnels et ornementée d’écritures nouvelles. Une vielle à roue, un accordéon, des violons, des machines et des voix qui se souviennent de mélodies qui t .

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine fabuleux-destin@mailoo.org

English : Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’)

German : Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’)

Italiano :

Espanol : Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’)

L’événement Bal Trad’ (précédé d’une initiation aux danses trad’) Felletin a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Aubusson-Felletin