Bal trad’ Salle des fêtes Prémilhat
Bal trad’ Salle des fêtes Prémilhat samedi 11 octobre 2025.
Bal trad’
Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
3 Groupes pour un Bal Trad’
Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes premilhat.templemore@gmail.com
English :
3 Bands for a Trad’ Ball
German :
3 Gruppen für einen Trad-Ball
Italiano :
3 gruppi per un ballo di gruppo
Espanol :
3 grupos para un baile tradicional
