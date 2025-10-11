Bal trad’ Salle des fêtes Prémilhat

Bal trad’ Salle des fêtes Prémilhat samedi 11 octobre 2025.

Bal trad’

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

3 Groupes pour un Bal Trad’

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes premilhat.templemore@gmail.com

English :

3 Bands for a Trad’ Ball

German :

3 Gruppen für einen Trad-Ball

Italiano :

3 gruppi per un ballo di gruppo

Espanol :

3 grupos para un baile tradicional

