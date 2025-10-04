Bal trad chemin de la Vieille Forme Rochefort

Bal trad chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 4 octobre 2025.

Bal trad

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 23:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Toute une soirée au son des musiques traditionnelles, et vous sur la piste de danse !

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : Bal trad

A whole evening of traditional music, with you on the dance floor!

German : Bal trad

Einen ganzen Abend lang traditionelle Musik und Sie auf der Tanzfläche!

Italiano :

Un’intera serata di musica tradizionale, con voi in pista!

Espanol :

Toda una velada de música tradicional, ¡contigo en la pista de baile!

L’événement Bal trad Rochefort a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan