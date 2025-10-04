Bal trad chemin de la Vieille Forme Rochefort
Bal trad chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 4 octobre 2025.
Bal trad
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04 23:30:00
2025-10-04
Toute une soirée au son des musiques traditionnelles, et vous sur la piste de danse !
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : Bal trad
A whole evening of traditional music, with you on the dance floor!
German : Bal trad
Einen ganzen Abend lang traditionelle Musik und Sie auf der Tanzfläche!
Italiano :
Un’intera serata di musica tradizionale, con voi in pista!
Espanol :
Toda una velada de música tradicional, ¡contigo en la pista de baile!
