Bal Trad Saint-Augustin samedi 21 mars 2026.

Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2026-03-21
16 h/18 h Atelier danse avec Françoise 19 h Repas tiré du sac Buvette 20 h 30 Bal Trad animé par La Galoche de Condat Ambiance festive pour vous faire danser toute la nuit Entrée 8 €   .

Salle polyvalente Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 68 94 

