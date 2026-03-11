Bal Trad Saint-Augustin
Bal Trad Saint-Augustin samedi 21 mars 2026.
Bal Trad
Salle polyvalente Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
16 h/18 h Atelier danse avec Françoise 19 h Repas tiré du sac Buvette 20 h 30 Bal Trad animé par La Galoche de Condat Ambiance festive pour vous faire danser toute la nuit Entrée 8 € .
Salle polyvalente Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 68 94
