Bal Trad

Salle polyvalente Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

16 h/18 h Atelier danse avec Françoise 19 h Repas tiré du sac Buvette 20 h 30 Bal Trad animé par La Galoche de Condat Ambiance festive pour vous faire danser toute la nuit Entrée 8 € .

Salle polyvalente Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 68 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Trad

L’événement Bal Trad Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze