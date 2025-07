Bal Trad Salle des fêtes Saint-Brisson

Bal Trad Salle des fêtes Saint-Brisson samedi 2 août 2025.

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02

Rendez-vous pour le 4e éditon du Bal Trad de St Brisson (58) en plein coeur du Morvan.

19h Stage d’initiation aux danses (gratuit) 21h Bal avec Duo Pannetier Teyssier (accordéon diatonique et guitare) et Duo Meunier Buteau (accordéon chromatique et vielle à roue). Entrée bal 10€. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

