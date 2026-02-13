BAL TRAD SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens
BAL TRAD SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens samedi 7 mars 2026.
BAL TRAD
SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Profitez d’un moment de danse et de convivialité !
Bal Traditionnel organisé par l’association COC (Cultura Occitana en Comenge) avec les groupes Clari’n’Zo et Les Tabayots.
Possibilité de venir déguisé pour fêter le Carnaval.
Buvette, pause gourmande offerte par le COC. 10 .
SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie culturaoccitanaencomenge@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a moment of dancing and conviviality!
L’événement BAL TRAD Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE