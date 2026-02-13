BAL TRAD SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

BAL TRAD

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-03-07 21:00:00

Profitez d’un moment de danse et de convivialité !

Bal Traditionnel organisé par l’association COC (Cultura Occitana en Comenge) avec les groupes Clari’n’Zo et Les Tabayots.

Possibilité de venir déguisé pour fêter le Carnaval.

Buvette, pause gourmande offerte par le COC. 10 .

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie culturaoccitanaencomenge@gmail.com

Enjoy a moment of dancing and conviviality!

