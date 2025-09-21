Bal trad Salle de la Gamelle Saint-Jean-d’Angély

Bal trad Salle de la Gamelle Saint-Jean-d’Angély dimanche 21 septembre 2025.

Bal trad

Salle de la Gamelle 6 avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’Amuse Folk vous propose un bal traditionnel animé par Brabant et Bal-Us-Trad

Salle de la Gamelle 6 avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 80 82

L’Amuse Folk bietet Ihnen einen traditionellen Ball, der von Brabant und Bal-Us-Trad moderiert wird

L’Amuse Folk vi invita a un ballo tradizionale ospitato da Brabant e Bal-Us-Trad

L’Amuse Folk le invita a un baile tradicional organizado por Brabante y Bal-Us-Trad

L’événement Bal trad Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme