Bal trad Salle de la Gamelle Saint-Jean-d’Angély
Bal trad Salle de la Gamelle Saint-Jean-d’Angély dimanche 21 septembre 2025.
Bal trad
Salle de la Gamelle 6 avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
L’Amuse Folk vous propose un bal traditionnel animé par Brabant et Bal-Us-Trad
Salle de la Gamelle 6 avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 80 82
L’Amuse Folk bietet Ihnen einen traditionellen Ball, der von Brabant und Bal-Us-Trad moderiert wird
Italiano :
L’Amuse Folk vi invita a un ballo tradizionale ospitato da Brabant e Bal-Us-Trad
Espanol :
L’Amuse Folk le invita a un baile tradicional organizado por Brabante y Bal-Us-Trad
L’événement Bal trad Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme