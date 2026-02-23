Bal trad Salle de La Gamelle Saint-Jean-d’Angély

Bal trad

Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

2026-03-01

Bal Folk

Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 80 82 taille.christian@wanadoo.fr

Folk Ball

