Bal trad Salle de La Gamelle Saint-Jean-d’Angély
Bal trad Salle de La Gamelle Saint-Jean-d’Angély dimanche 1 mars 2026.
Bal trad
Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 18:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Bal Folk
.
Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 80 82 taille.christian@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Folk Ball
L’événement Bal trad Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge