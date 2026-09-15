Bal Trad Saint-Léon-sur-l’Isle
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Léon-sur-l’Isle
Bal Trad
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez célébrer les 50 ans du groupe “Los Crocants de Talleirand”. L’animation sera assurée par les groupes « Ô Musicaires » et « Tiralira ». Exposition photo.
À partir de 14h30, salle des fêtes.
Los Crocants de Talleirand 05 53 04 03 72 – loscrocantsdetalleirand@gmail.com
Venez célébrer les 50 ans du groupe “Los Crocants de Talleirand”. L’animation sera assurée par les groupes « Ô Musicaires » et « Tiralira ».
Une expo photos retracera les événements importants tout au long de cette période.
Ventes de crêpes et boissons sur place.
À partir de 14h30, salle des fêtes. Entrée au chapeau.
Los Crocants de Talleirand 05 53 04 03 72 – loscrocantsdetalleirand@gmail.com .
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 03 72
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English : Bal Trad
Country ball at the village hall
Rocky Canyon Country 24 : 07 82 33 06 06
L’événement Bal Trad Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
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