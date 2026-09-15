Informations pratiques

Saint-Léon-sur-l’Isle

Bal Trad

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez célébrer les 50 ans du groupe “Los Crocants de Talleirand”. L’animation sera assurée par les groupes « Ô Musicaires » et « Tiralira ». Exposition photo.

À partir de 14h30, salle des fêtes.

Los Crocants de Talleirand 05 53 04 03 72 – loscrocantsdetalleirand@gmail.com

Venez célébrer les 50 ans du groupe “Los Crocants de Talleirand”. L’animation sera assurée par les groupes « Ô Musicaires » et « Tiralira ».

Une expo photos retracera les événements importants tout au long de cette période.

Ventes de crêpes et boissons sur place.

À partir de 14h30, salle des fêtes. Entrée au chapeau.

Los Crocants de Talleirand 05 53 04 03 72 – loscrocantsdetalleirand@gmail.com .

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 03 72

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English : Bal Trad

Country ball at the village hall

Rocky Canyon Country 24 : 07 82 33 06 06

L’événement Bal Trad Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord