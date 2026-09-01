Informations pratiques

Saint-Pardoux-la-Rivière

Bal Trad’

Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Avec Auraventa. 20h30 : initiation, 21h : bal. Boeuf en fin de soirée. Buvette et grignotages. .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 73 02 40

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English : Bal Trad’

L’événement Bal Trad’ Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-09-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin