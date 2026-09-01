AGENDA · Saint-Pardoux-la-Rivière
Bal Trad’ Saint-Pardoux-la-Rivière
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Pardoux-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Pardoux-la-Rivière
Bal Trad’
Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Avec Auraventa. 20h30 : initiation, 21h : bal. Boeuf en fin de soirée. Buvette et grignotages. .
Salle des fêtes Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 73 02 40
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English : Bal Trad’
L’événement Bal Trad’ Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-09-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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