Bal Trad Rue de l'Ingénieur Jean Bertin Saulieu samedi 6 décembre 2025.
Rue de l'Ingénieur Jean Bertin Espace Jean Bertin Saulieu Côte-d'Or
Bal trad à Saulieu le 6 décembre à l’Espace Jean Bertin ! Ambiance chaleureuse avec le Collectif Morvan & Cadène, stages cuisine et accordéon pour se régaler avant un grand bal convivial. Réservez votre soirée pour danser, partager et découvrir les saveurs du Morvan. .
Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Espace Jean Bertin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 85 92 47
