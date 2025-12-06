Bal Trad Rue de l’Ingénieur Jean Bertin Saulieu

Bal Trad

Bal trad à Saulieu le 6 décembre à l’Espace Jean Bertin ! Ambiance chaleureuse avec le Collectif Morvan & Cadène, stages cuisine et accordéon pour se régaler avant un grand bal convivial. Réservez votre soirée pour danser, partager et découvrir les saveurs du Morvan. .

