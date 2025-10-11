Bal Trad Sébazac-Concourès

Bal Trad Sébazac-Concourès samedi 11 octobre 2025.

Bal Trad

Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le bal trad d’octobre sur le fabuleux plancher de la Doline, avec les musiciens de LO GARRIC et PER DANçAR. Venez passer un moment festif, convivial, porté par la magie de la danse. On apprend en dansant.

Après un bal d’ouverture très réussi, nous continuons avec un nouveau bal trad, le 11 octobre 2025, sur ce fabuleux plancher de la Doline, à 20h30, à Sébazac.

Pour nous faire danser le groupe Garric, un duo de musiciens de bal avec Gilles Cassagnes à la cabrette (et chabrette) et Francis Barascou à l’accordéon chromatique. Les deux musiciens font danser au son des musiques d’Auvergne, du Limousin et du Quercy, et jouent avec énergie, passion et originalité un répertoire traditionnel composé de polkas, valses, bourrées, scottishs, rondes,mazurkas… Gilles Cassagnes est un cabrettaïre aveyronnais, il est très investi dans les musiques de bal depuis plusieurs années. Francis Barascou, lotois, est un musicien de formation classique, qui a toujours eu un grand intérêt pour la musique traditionnelle d’occitanie, notamment via ses fonctions au sein des institutions publiques. Les musiciens, qui se connaissent depuis longtemps, ont décidé de rejouer ensemble en 2023 , dans la formule du duo cabrette/accordéon, formule mythique dans l’histoire des bals populaires. Ils entendent inscrire leur pratique dans la dynamique du renouveau des bals traditionnels en occitanie.

Pour continuer, le groupe Per Dançar, petit groupe de musiciens de l’association TRA en 4D avec accordéons diatoniques, flûte, violon, saxo, cabrette… Ils vous proposeront un répertoire de bal traditionnel avec des scottishs, polkas, mazurkas, rondes et bourrées….d’ici et d’ailleurs.

Soutenue par la municipalité de Sébazac et Le Département de l’Aveyron, TRAD en 4D vous invite à venir passer un moment festif, convivial, porté par la magie de la danse. On apprend en dansant. .

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 07 30 55 38 traden4d@yahoo.fr

English :

The October trad ball on the fabulous Doline floor, with musicians from LO GARRIC and PER DANçAR. Come and spend a festive, convivial moment, carried by the magic of dance. You learn by dancing.

German :

Der Trad-Ball im Oktober auf dem fabelhaften Boden der Doline, mit den Musikern von LO GARRIC und PER DANçAR. Verbringen Sie einen festlichen, geselligen Moment, der von der Magie des Tanzes getragen wird. Man lernt, indem man tanzt.

Italiano :

L’October trad dance sulla favolosa pista del Doline, con i musicisti di LO GARRIC e PER DANçAR. Venite a godervi un momento di festa e convivialità, trasportati dalla magia della danza. Si impara ballando.

Espanol :

El baile trad de octubre en la fabulosa pista del Doline, con los músicos de LO GARRIC y PER DANçAR. Venga a disfrutar de un momento festivo y de convivencia, dejándose llevar por la magia del baile. Se aprende bailando.

