Bal Trad

46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Bal traditionnel avec deux groupes pour animer la danse Per Dançar et Duo Delclaux Charpentier. Au programme scottishs, polkas, valses, mazurkas, rondes, bourrées, congos …

En janvier, tiens-toi prêt pour danser !

Trad en 4D vous invite à danser samedi 17 janvier dès 20h30, sur le plancher de la Doline à Sébazac ! Le bal est accessible à tous.

Au programme, deux groupes :

Per Dançar est un petit groupe de musicien.ne.s de l’association TRAD EN 4D, qui ont plaisir à se retrouver pour travailler un répertoire de musiques à danser avec des instruments variés accordéons diatoniques, flûte, violon, saxo, cabrette, banjo, cajon…. Ils vous proposent un répertoire de bal traditionnel avec des scottishs, polkas, valses, mazurkas, rondes, bourrées, … des danses de chez eux et d’ailleurs!

Le Duo Delclaux-Charpentier s’est créé autour de l’association de l’accordéon diatonique et des cornemuses occitanes. Les deux musiciens, Yannick Delclaux et Antoine Charpentier, proposent un répertoire de bal autour des musiques traditionnelles du Quercy/Rouergue. Ils unissent leurs instruments et leur énergie pour le plaisir de la musique et de la danse.

Un repas partagé s’organise avant le bal, à 19h : chacun apporte un plat (salé ou sucré) et ses couverts.

Allez ! Préparez vos gambettes et venez éliminer les quelques grammes pris pendant les fêtes ! 10 .

46 Avenue Tabardel Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 07 30 55 38 traden4d@yahoo.fr

English :

Traditional ball with two dance groups: Per Dançar and Duo Delclaux Charpentier. On the program: scottishs, polkas, waltzes, mazurkas, rondes, bourrées, congos…

L’événement Bal Trad Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)