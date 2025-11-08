Bal Trad’ Maison Pour Tous Semur-en-Auxois

Bal Trad’ Maison Pour Tous Semur-en-Auxois samedi 8 novembre 2025.

Bal Trad’

Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Dès 20h30, la Maison Pour Tous vous propose un bal trad. La soirée sera animée par les musiciens de la MPTrad’ et par le groupe les copains autour d’Anost.

Tous vous entraineront irrésistiblement sur la piste !

A’ vos souliers ! .

Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 17 mpt.semur@wanadoo.fr

