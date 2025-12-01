Bal Trad Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Bal Trad

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l'église Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 00:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Chants et musiques celtiques et d’ailleurs à écouter et à danser.

+33 6 33 87 68 87 pdeb74@gmail.com

English :

Traditional dance at 8:30pm free entry Celtic songs and music from elsewhere to listen to and dance to.

German :

Keltische und andere Lieder und Musik zum Zuhören und Tanzen.

Italiano :

Canzoni e musiche celtiche da tutto il mondo da ascoltare e ballare.

Espanol :

Canciones y música celtas de todo el mundo para escuchar y bailar.

L’événement Bal Trad Servoz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc