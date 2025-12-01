Bal Trad Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
Bal Trad Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz samedi 13 décembre 2025.
Bal Trad
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l'église Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 00:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Chants et musiques celtiques et d’ailleurs à écouter et à danser.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 87 68 87 pdeb74@gmail.com
English :
Traditional dance at 8:30pm free entry Celtic songs and music from elsewhere to listen to and dance to.
German :
Keltische und andere Lieder und Musik zum Zuhören und Tanzen.
Italiano :
Canzoni e musiche celtiche da tutto il mondo da ascoltare e ballare.
Espanol :
Canciones y música celtas de todo el mundo para escuchar y bailar.
