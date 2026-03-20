Bal Trad soirée dansante Saint-Jean-d’Alcapiès
Bal Trad soirée dansante Saint-Jean-d’Alcapiès samedi 28 mars 2026.
Bal Trad soirée dansante
Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Musique, danse et solidarité rejoignez-nous pour une belle soirée bal trad au profit de Une Place pour Tous !
Belle soirée dansante au profit de une Place pour Tous ! Un bal trad où les groupes Notes en bulles et Tindelon nous entraineront dans des scottishs, bourrées, valses, polkas, cercles circassiens et autres mazurkas ou rondeaux…
Buvette et Gâteaux sur place .
Saint-Jean-d’Alcapiès 12250 Aveyron Occitanie
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English :
Music, dance and solidarity: join us for an evening of traditional dancing in aid of Une Place pour Tous!
L’événement Bal Trad soirée dansante Saint-Jean-d’Alcapiès a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)