Bal Trad soirée dansante

Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Musique, danse et solidarité rejoignez-nous pour une belle soirée bal trad au profit de Une Place pour Tous !

Belle soirée dansante au profit de une Place pour Tous ! Un bal trad où les groupes Notes en bulles et Tindelon nous entraineront dans des scottishs, bourrées, valses, polkas, cercles circassiens et autres mazurkas ou rondeaux…

Buvette et Gâteaux sur place .

Saint-Jean-d’Alcapiès 12250 Aveyron Occitanie

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English :

Music, dance and solidarity: join us for an evening of traditional dancing in aid of Une Place pour Tous!

L’événement Bal Trad soirée dansante Saint-Jean-d’Alcapiès a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)