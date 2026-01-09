Bal trad solidaire Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray

Bal trad solidaire

Salle des fêtes Place de la Fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-06 21:00:00

2026-02-06

Bal Trad solidaire de l’association Terres de Cultures avec Gallica & Guest à la salle des fêtes de Saint Léger sous Beuvray. Buvette sur place. .

Salle des fêtes Place de la Fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tdc71400@gmail.com

