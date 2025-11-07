Bal Trad Solidaire Rue Georges Clémenceau Vix

Bal Trad Solidaire

Rue Georges Clémenceau Espace Nina Vasseur Vix Vendée

Tarif : 10 EUR

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Au profit d’Inès

Bal Trad organisé par l’association Pr1ncess GRIN.

Association créée pour Inès, petite fille atteint d une mutation génétique rare GRIN1

Animé par Les Toqués du Tempo et Philomèle

10€ ou participation libre .

pr1ncessegrin@hotmail.com

English :

For the benefit of Inès

German :

Zu Gunsten von Ines

Italiano :

A beneficio di Inès

Espanol :

En beneficio de Inès

