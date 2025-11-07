Bal Trad Solidaire Rue Georges Clémenceau Vix
Bal Trad Solidaire Rue Georges Clémenceau Vix dimanche 18 janvier 2026.
Bal Trad Solidaire
Rue Georges Clémenceau Espace Nina Vasseur Vix Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Au profit d’Inès
Bal Trad organisé par l’association Pr1ncess GRIN.
Association créée pour Inès, petite fille atteint d une mutation génétique rare GRIN1
Animé par Les Toqués du Tempo et Philomèle
10€ ou participation libre .
Rue Georges Clémenceau Espace Nina Vasseur Vix 85770 Vendée Pays de la Loire pr1ncessegrin@hotmail.com
English :
For the benefit of Inès
German :
Zu Gunsten von Ines
Italiano :
A beneficio di Inès
Espanol :
En beneficio de Inès
L’événement Bal Trad Solidaire Vix a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin