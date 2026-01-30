Bal Trad Tralala Lovers Place Jean Francois Cail Chef-Boutonne

Bal Trad Tralala Lovers

Place Jean Francois Cail Centre culturel Chef-Boutonne Deux-Sèvres

2026-02-27

Vincent Gaffet et Diego Meymarian, chanteurs et multi-instrumentistes, proposent un bal euphorisant mêlant créations originales et réinterprétation inventive du répertoire populaire. Un univers pop et acoustique, des paroles malicieuses sur des airs entraînants que l’on retient bien vite, de scottish en polka, de valse en branle de Noirmoutier. Le duo partage son appétit pour les harmonies vocales, les trouvailles sonores, la poésie rythmée et dansante de la langue française. Un registre de mots chantants enrichi de sonorités plus exotiques telles que l’italien, le suédois ou le rom. Un bal qui se danse autant qu’il s’écoute et se regarde !

Chant, Violon, Banjo et Guimbarde Diego Meymarian Chant, Accordéon, Componium, Guimbarde, Percussions Vincent Gaffet

Tout public Durée 01H30

Accueilli avec le Collectif Culturel de Chef-Boutonne .

